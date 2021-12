Desafio de reduzir desigualdade ficou maior em razão da pandemia, diz coordenadora da ONU

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados debateu maneiras de reduzir a desigualdade social no mundo pós-pandemia. O evento ocorreu em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro.

A coordenadora-residente do sistema Nações Unidas no Brasil, Silvia Rucks, disse que promover a igualdade entre pessoas e nações é um desafio ainda maior, em razão de uma pandemia que agravou as distorções sociais.

Na reunião, o presidente da comissão, deputado Carlos Veras (PT-PE), também fez um balanço das atividades da comissão neste ano.