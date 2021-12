Debatedores destacam alcance de jogos escolares no Brasil

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) foram o maior evento esportivo do País depois das Olimpíadas, na avaliação do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Antônio Hora Filho. Segundo ele, os JEBs contaram com a participação de mais de 5 mil atletas de 12 a 14 anos de todos os estados, com paridade entre meninos e meninas.

Autoridades do governo federal e de governos estaduais participaram, nesta quinta-feira (9), de audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados que fez um balanço do evento, realizado no Rio de Janeiro de 27 de outubro a 5 de novembro. Representantes dos estados elogiaram a oportunidade dada aos estudantes de todo o País de participarem da competição

A secretária nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social do governo federal, Fabíola Molina, ressaltou que foi importante ocupar o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, já que o investimento feito no local precisa ser aproveitado.