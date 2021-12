Júri da Kiss: resultado do julgamento sobre o incêndio na boate sai nesta sexta-feira

Sai nesta sexta-feira (10/12), no Foro Central de Porto Alegre, o resultado do julgamento com as sentenças dos quatro réus pelo incêndio da boate Kiss. A decisão foi adiada depois que o Ministério Público pediu réplica das defesas dos advogados por volta das 23 horas e 40 minutos da quinta-feira (09/12).

Com isso, eles terão mais duas horas para sustentar a acusação, a partir das 10 horas, e abrem mais duas horas para que as bancadas de defesa apresentem suas tréplicas, após um intervalo, às 13 horas e 15 minutos.

Após isso, o Conselho de Sentença se reúne com o juiz Orlando Faccini Neto para a votação na sala secreta. A leitura da sentença deve ficar para a tarde.

Independentemente das sentenças, tanto os réus quanto o MP podem recorrer da decisão, mas os tribunais só poderão modificar a pena ou determinar a realização de novo julgamento, sem modificar a decisão dos jurados.

O incêndio na madrugada de 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. As vítimas, em sua maioria, eram jovens estudantes com idades entre 17 e 30 anos, moradores da cidade universitária.

A tragédia é a maior ocorrência em número de vítimas na história do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, atrás apenas do incêndio do Gran Circo Norte Americano, em Niterói (RJ), que deixou 503 mortos em 1961.

