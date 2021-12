Ações integradas para o verão unem órgãos rodoviários do RS

Representantes de instituições estaduais, federais e privadas se reuniram no posto da PRF no km 91,3 da freeway - Foto: Álvaro Bittencourt/Ascom Selt

A segurança nas estradas que levam aos destinos mais procurados do verão gaúcho reuniu os principais órgãos rodoviários do Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (9/12). Representantes das instituições estaduais, federais e privadas do setor discutiram ações integradas para garantir o bem-estar dos motoristas e a eficiência da operação das rodovias.

O encontro foi realizado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 91,3 da freeway, em Porto Alegre, e contou com a presença de integrantes da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), do Corpo de Bombeiros Militar, da concessionária CCR ViaSul, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, um dos proponentes do encontro, citou as obras e serviços realizados na malha rodoviária estadual. De acordo com ele, cerca de R$ 40 milhões já estão aplicados em melhorias de estradas nos litorais Norte e Sul do Estado.

“Desde junho, quando anunciamos o Plano de Obras 2021-2022, vínhamos programando a recuperação de importantes rodovias de acesso às praias, como a ERS-030, Estrada do Mar, Interpraias, Rota do Sol e ERS-040”, detalhou Costella. “Muitas desses serviços, inclusive, já estão concluídos, o que proporcionará asfalto e sinalização renovados para que a viagem dos veranistas transcorra com tranquilidade.”

Além de obras em rodovias, o Daer promoverá mudanças no sistema de transporte intermunicipal de passageiros. A autarquia autorizou a operação de 300 horários extras em 130 linhas de ônibus e reforçará a fiscalização nas rodoviárias dos litorais Norte e Sul. A expectativa é abordar 1,5 mil veículos no período do veraneio.

Para evitar filas e facilitar o trânsito nas praças de pedágio, a EGR disponibilizou máquinas de débito automático em todos os guichês e ampliou o número de pistas para a modalidade de cobrança automática. Na ERS-040, uma ambulância extra foi disponibilizada para o atendimento a emergências.

Prevenção a acidentes

O Comando Rodoviário da Brigada Militar intensificará as ações de fiscalização nas rodovias estaduais. Guarnições com radares móveis e etilômetros monitorarão as rodovias mais movimentadas, com efetivo e viaturas em pontos estratégicos dos litorais Norte e Sul.

“Estaremos dia e noite focados naquilo que consideramos mais precioso: a vida dos usuários das nossas estradas”, ressaltou o comandante do CRBM, coronel Luciano Moritz Bueno. “Nossos homens e mulheres estarão atentos para coibir atitudes que possam provocar acidentes, como abuso de velocidade, ultrapassagem em locais perigosos e embriaguez ao volante.”

Durante a reunião, o superintendente da PRF no Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischak Júnior, ressaltou a importância da integração entre os órgãos. "Neste período de festas de final de ano, férias e Carnaval, em que há aumento do movimento nas estradas, as operações precisam ser desenvolvidas visando promover a fluidez e a segurança no trânsito", avaliou. "Estamos reunindo esforços juntamente com diversas instituições para preservar a vida do cidadão que utilizará as nossas rodovias durante o verão."

Ao longo da freeway, a concessionária CCR Viasul disponibilizará materiais informativos com orientações aos motoristas para um trânsito seguro. As praças de pedágio passarão a aceitar o pagamento da tarifa por meio de cartão de crédito ou débito, inclusive por aproximação, e um consultório odontológico para caminhoneiros ficará disponível no km 77 da rodovia.

“É extremamente importante que exista uma coesão entre todos os órgãos que compõem o trânsito, de modo a transmitir uma mensagem de segurança aos motoristas, para que tenhamos, de fato, a manutenção de um comportamento seguro dos usuários no ambiente viário”, afirmou o diretor-presidente CCR ViaSul, Fausto Camilotti.