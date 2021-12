Comissão entrega Prêmio César Lattes a personalidades que se destacam na promoção da ciência no País

A entrega do prêmio foi realizada nesta quarta-feira (8) - (Foto: Toninho Barbosa/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados entregou, pela primeira vez, o Prêmio César Lattes. A condecoração homenageia personalidades e entidades que se destacaram na defesa e na promoção da ciência, da tecnologia e das inovações. Ela foi criada no início deste ano por iniciativa do presidente da comissão, deputado Aliel Machado (PSB-PR).

“O prêmio tem por objetivo demonstrar que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática valoriza e reconhece os pesquisadores, os cientistas e as instituições que promovem, em nosso país, ações voltadas para a inovação, o desenvolvimento econômico e a melhoria do bem-estar da nossa população”, disse.

Receberam o prêmio:

Dimas Tadeu Covas, presidente do Instituto Butantan;

Marco Antônio Raupp, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, que morreu neste ano e foi representado pela esposa Elizabeth Mendonça; e

Pedro Hallal, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do estudo Epicovid-19, que levanta o número de brasileiros atingidos pela doença, incluídos os assintomáticos.

A Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná também foram agraciados.

Reconhecimento

Hallal considerou que a condecoração representa o reconhecimento de toda a população do País.

“Este é um reconhecimento do Estado brasileiro, através de seus representantes, que fazem uma homenagem aos pesquisadores e pesquisadoras que, de uma forma ou de outra, trouxeram conhecimento neste momento tão difícil que a gente vive hoje. Então eu me sinto homenageado pela população brasileira”, agradeceu.

Plataforma Lattes

César Lattes foi um cientista brasileiro, nascido em Curitiba (PR), que descobriu, junto com outros pesquisadores, a partícula que mantém o núcleo atômico coeso. Lattes foi indicado sete vezes ao Nobel de Física.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) batizou, com o nome dele, o sistema utilizado para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes. A Plataforma Lattes é uma base de dados de currículos pessoais e de instituições de todas as áreas do conhecimento.