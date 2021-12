Sete em cada dez gaúchos já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid

Até esta quinta-feira (9/12), sete em cada dez gaúchos já completaram a imunização contra a Covid-19. Segundo o Painel de Acompanhamento Vacinal da Secretaria da Saúde, 70% da população em geral do Estado recebeu a segunda dose. Os números correspondem a 87% da população adulta e 82% da população vacinável, que inclui os adolescentes.

Apesar do número de adultos imunizados com a primeira dose chegar a 95,7% e se manter acima daqueles com o esquema vacinal completo, a distância entre os dois grupos foi reduzida. Em 9 de novembro, 95,1% tinham a dose inicial e 82,8%, a segunda. Em um mês, a diferença entre ambos caiu de 12,3% para 8,7%.

Nas últimas semanas, a Secretaria da Saúde (SES), junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), apoiou estratégias para incentivar as pessoas que ainda não haviam recebido a segunda dose a se vacinar. O esforço incluiu uma sondagem entre os municípios para conhecer sugestões de como incrementar a imunização e a oferta da vacina em locais e horários alternativos.

Um levantamento realizado pela Secretaria da Saúde em novembro mostrou que 92% dos óbitos por Covid no Estado na faixa etária até 39 anos ocorreram com pessoas sem o esquema vacinal completo. Entre idosos, 99% das mortes pela doença foram de pessoas sem a dose de reforço. Os dados alertam para que a população continue buscando o esquema básico de duas doses e para que as pessoas acima de 60 anos busquem a terceira.

Entre os jovens de 12 a 17, 30,7% já tomaram a segunda dose. O grupo foi o último a começar a ser imunizado. Adolescentes com alguma comorbidade receberam a primeira dose em julho e os demais, a partir de setembro. Isso faz com que seus percentuais sejam mais baixos do que entre a população em geral. No caso da primeira dose, são 81,8% de vacinados.

Novos envios

Nesta quinta-feira (9/12), a Secretaria da Saúde distribuiu vacinas da Janssen que chegaram ao Estado na quarta-feira (8/12), além de doses de Pfizer e Astrazeneca que estavam na reserva.