Comissão promove debate sobre segurança e proteção à mulher indígena

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promove debate nesta sexta-feira (10) com a participação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e da Secretaria da Mulher. Com o tema "1º Encontro Política Pública de Segurança e Proteção à Mulher Indígena", o evento integra a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A abertura, às 10 horas, contará com a presença da pajé Mariana entoando cânticos espirituais. Em seguida, será feita homenagem às anciãs Andila Nivygsãnh Inácio, Eliane Potiguara, Tuira Kaiapó e Vovó Bernaldina (que faleceu vítima da Covid-19).

Participam do debate instituições representantes dos indígenas como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (Umiab) e a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga), dentre outras, além de lideranças indígenas. Confira aqui a pauta completa e a lista de todas as convidadas.

O evento foi solicitado pelas deputadas Joênia Wapichana (Rede-RR) e Erika Kokay (PT-DF).

O debate será realizado no plenário 14 e terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.