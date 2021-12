Governo do Estado investe R$ 9 milhões para criação de Usina de Asfalto na Serra

No mesmo dia do anúncio de reabertura do tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390), moradores da região receberam mais uma ótima notícia. O Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense foi contemplado com um convênio de R$ 9 milhões para a construção e estruturação de uma Usina de Asfalto, por meio do programa SC Mais Asfalto. Na prática, isso significa que prefeituras que fazem parte do pacote poderão, em breve, produzir o próprio material para pavimentação e restauração de vias municipais. Sem atravessadores, o processo deve baratear essas operações em até 50%.

“Queremos tirar a lama e a poeira da vida das pessoas. Para o cidadão, uma estrada boa representa segurança para transitar, desenvolvimento e qualidade de vida. Isso não tem preço. É um trabalho árduo e incansável que só está sendo possível graças à parceria com os municípios e ao associativismo entre as prefeituras. Por meio do SC Mais Asfalto, os municípios vão fazer mais com menos ”, destacou Vieira, em evento realizado no mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra.

A região serrana tem uma malha viária de mais de 10 mil quilômetros, a maior parte estradas urbanas e rurais não pavimentadas. O convênio atenderá os municípios de Anita Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Correia Pinto, Ponte Alta, Capão Alto, Lages, Palmeira, Otacílio Costa, Painel, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Rio Rufino, Urupema, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra.

O programa SC Mais Asfalto disponibilizará R$ 120 milhões para iniciativas. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) em parceria com a Casa Civil.