Preço médio do gás de cozinha fica em R$ 95,63 nos últimos seis meses

Divulgação da média nacional dos últimos seis meses do preço do GLP é exigida pelo decreto nº 10.881 (Foto: Diones Roberto Becker)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou na terça-feira (7/12), a média semestral nacional do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. O valor do botijão de 13 quilos ficou em R$ 95,63, entre junho e novembro deste ano.

Segundo a ANP, a medida atende ao decreto nº 10.881, publicado na semana passada, que obriga a agência a divulgar mensalmente, até o décimo dia útil do mês, a média nacional dos últimos seis meses do GLP.

O sistema de levantamento de preços da agência mostra que, na última semana, Cuiabá foi a capital com o maior preço para o botijão de 13 quilos do GLP, R$ 120,31,

