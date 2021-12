Portal rs.gov.br conquista a principal premiação de governo eletrônico do país

O portal de serviços digitais do governo gaúcho –rs.gov.br– foi o grande vencedor da 19ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov), cujo resultado foi divulgado na abertura do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (Secop) 2021, na noite da quarta-feira (8/12).

Considerado o maior reconhecimento brasileiro no setor, o Prêmio e-Gov – promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) – tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico nas administrações públicas federais, estaduais e municipais.

“Uma premiação dessa importância, o maior prêmio de excelência em governo eletrônico do país, é um reconhecimento dos esforços que realizamos até agora, e ajuda a renovar nossos propósitos e objetivos, para seguirmos rumo à meta de 100% dos serviços estaduais oferecidos também na forma digital até o fim do próximo ano. O projeto é fundamental para nos tornarmos mais transparentes e acessíveis ao cidadão”, disse o governador Eduardo Leite ao conhecer o resultado do prêmio.

Ors.gov.brfaz parte da estratégia da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs). “Ficamos muito satisfeitos com essa premiação. Essa caminhada que iniciamos em 2019 de ter um portal único de serviços, o nossors.gov.br, também nos traz muita responsabilidade. A responsabilidade de continuarmos avançando e cada vez mais colocando o Estado na palma da mão do cidadão. A premiação reconhece o esforço de todos, em especial das equipes que, em todos os órgãos do Executivo, lideram a prestação de serviços aos cidadãos”, diz o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

A plataforma unificada de serviços digitais do governo do Estado concentra atualmente 498 serviços estaduais, sendo 89% deles digitais – desses, 69% são considerados digitais avançados, ou seja, funcionalidades resolvidas integralmente por meio digital. A meta é chegar a 100% até o fim de 2022. Além dos referentes ao Executivo gaúcho, também é possível acessar serviços de outras esferas. O site, aliado aos demais canais digitais de órgãos do Estado, ultrapassa a marca de 4,83 milhões de acessos mensais, em média.

“O que estamos fazendo no Rio Grande do Sul é ressignificar a relação do Estado com o cidadão, voltando a estrutura pública integralmente a tornar a vida das pessoas mais simples e menos burocrática, com serviços acessíveis a qualquer hora e lugar”, avaliou o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel, que representou o governo na cerimônia, em Vitória (ES), juntamente com o diretor-presidente da Procergs, José Antonio Leal, e outros integrantes do Executivo.

“Essa premiação fecha com chave de ouro o reconhecimento do governo na sua estratégia digital com a nossa plataforma digitalrs.gov.brcomo a grande ganhadora do maior seminário da área pública no Brasil. Vale destacar que, entre os sete finalistas, dois eram do Rio Grande do Sul: ors.gov.bre o sistema Gestão de Estatística em Segurança (GESeg), que atende a Secretaria da Segurança Pública (SSP) dentro do programa RS Seguro", destacou Leal.

Em julho, o Rio Grande do Sul já havia alcançado um resultado inédito por meio dors.gov.br. O Estado figurou em primeiro lugar no ranking nacional Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021, também da Abep-TIC.