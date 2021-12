Acidentes são concentrados na aviação de pequeno porte, diz Cenipa

O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro-do-ar Marcelo Moreno, afirmou que o aparente aumento no número de acidentes em geral está concentrado na aviação de pequeno porte e se deve justamente à redução do número de horas voadas pelas grandes empresas.

Moreno participou nesta quarta-feira (8) de audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados para debater a infraestrutura aeronáutica e a segurança do setor aéreo. O evento foi realizado a partir de um requerimento apresentado pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE).