Chuvas deixam município do Rio em estágio de mobilização

Vários bairros do município do Rio de Janeiro foram atingidos, no fim da tarde desta terça-feira (7), por chuvas fracas a moderadas, devido a um sistema de baixa pressão que permanece sobre o oceano. As chuvas podem continuar durante a noite e a madrugada.

“O sistema de baixa pressão também pode ser chamado de ciclone, mas não vai atuar diretamente na cidade”, explicou a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Sistema Alerta Rio. Serão sentidos apenas os efeitos desse sistema, que são muita nebulosidade e previsão de chuva a qualquer hora, acrescentou Juliana. Os ventos serão predominantemente moderados, de até 51,9 quilômetros por hora (km/h).

Com os registros de chuva moderada nas zonas norte e oeste, às 17h30, o município entrou em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há risco de ocorrências de alto impacto. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam no entorno do Maciço da Tijuca causam chuva moderada a forte em intervalos de 15 minutos, e a tendência é que permaneçam na próxima hora na região.

De acordo com a Meteorologia, o céu deve permanecer nublado com chuva nos próximos dois dias. O tempo começa a melhorar na sexta-feira (10), quando os termômetros vão assinalar a temperatura máxima de 30°C. No sábado (11), a máxima deve chegar a 33°C.

Em muitos bairros, principalmente na zona oeste, chove forte e várias ruas estão alagadas. É o caso dos bairros de Sepetiba, Guaratiba, Santa Cruz e Campo Grande. Bairros de municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu também estão com bolsões d’água em suas principais ruas.

A chuva provocou a queda de uma árvore na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Pereira Nunes, na zona norte. O tronco ficou escorado na estrutura de um prédio, mas ninguém ficou ferido. A Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros estão no local.

A Avenida Niemeyer, que liga os bairros do Leblon e São Conrado, está alagada, por causa do grande volume de chuva que desce do alto da encosta das comunidades da Rocinha e do Vidigal. Ainda na zona sul, a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, está com uma faixa ocupada, na altura da Rua Saturnino de Brito, e trânsito com retenções para quem segue em direção ao Túnel Rebouças.

Região dos Lagos

Atingidas por um temporal na madrugada de segunda-feira (6), as cidades de Cabo Frio, Araruama e São Pedro da Aldeia concentraram-se na limpeza de ruas e desobstrução de valas e bueiros.

Em São Pedro da Aldeia, a Defesa Civil, que está em estado de atenção, percorre os bairros afetados pelo temporal. Pontos de alagamento foram identificados em seis bairros. Não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas na cidade. A Secretaria de Serviços Públicos atua nas localidades em que houve acúmulo de areia e lama, material que se deslocou de ruas mais altas com a força da água.

O pluviômetro da Estação Meteorológica da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado entre os municípios de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, registrou 68 milímetros (mm) de precipitação pluviométrica nas últimas 24 horas. O coordenador da Defesa Civil, Ricardo de Lima, informou que o órgão permanece em estado de atenção, para prevenir situações que possam oferecer risco à população.