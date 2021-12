Estado divulga municípios habilitados para primeira etapa do Pavimenta

O governo do Estado divulga, nesta quarta-feira (8/12), às 9h30, no Palácio Piratini, a lista de municípios habilitados e contemplados na primeira etapa do programa Pavimenta.

Os focos do Pavimenta são o aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária dos municípios gaúchos. O programa custeará obras de infraestrutura urbana, a partir de um modelo de decisão sobre a aplicação de recursos que valoriza um dos princípios do governo: a parceria com os municípios.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, além de demais secretários, deputados, representantes de entidades e autoridades. A transmissão será pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: anúncio dos municípios habilitados para primeira etapa do Pavimenta

Quando: quarta-feira (8/12), às 9h30

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube