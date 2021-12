Defesa Civil assina termo de compromisso para liberar recursos para novas pontes em São Bento do Sul e Peritiba

O termo de compromisso entre a Defesa Civil do Estado e os municípios de São Bento do Sul e Peritiba para a construção de um kit transposição (ponte) foi assinado nesta terça-feira, 7.

No início da manhã, ocorreu a liberação do kit, no tamanho de 15x5, que beneficiará a localidade de Rio Vermelho, em São Bento do Sul. O ato contou com a presença do prefeito Antônio Tomazini e do deputado estadual Vicente Caropreso. O valor é de R$ 118.640,60.

“Essa ponte será muita serventia para a nossa comunidade e agradecemos a mais essa parceria com o Governo de Santa Catarina”, afirmou o prefeito Tomazini.

O chefe da Defesa Civil, David Busarello, ainda anunciou o repasse de mais R$ 200 mil para aquisição de um veículo para a Defesa Civil Municipal de São Bento do Sul.

“É nos municípios de Santa Catarina que a Defesa Civil acontece. Temos nossas 20 coordenadorias estaduais que estão toda a semana recebendo informações das necessidades de cada localidade”, afirmou o diretor Davi Busarello. “Esse é o objetivo do governo Carlos Moisés: fortalecer os municípios para que possamos dar as respostas com ainda mais agilidade e eficácia”.

Em agosto passado, o Governo já havia liberado outros R$ 118.640,60, para a construção de outra ponte na localidade de Rio Natal.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“São ações como essa que estão reforçando a Defesa Civil em um estado como o nosso, que muitas vezes é atingido por intempéries. Estamos acostumados com uma Defesa Civil ágil, rápida e eficiente. Nosso agradecimento ao governador do Estado que não deixa de olhar para os municípios e para a vida do cidadão catarinense”, afirmou o deputado Vicente Caropreso.

No início da tarde foi assinado outro termo de compromisso com o município de Peritiba, para a liberação de dois kits para as localidades de Linha Arroio do Meio (no valor de R$ 51,641,00) e Linha Vila Nova ( no valor R$ 80.541,40).