Começam obras de acesso a Montauri, na região Nordeste

O acesso asfáltico começa a se tornar realidade para os moradores de Montauri, na região Nordeste. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, iniciou neste mês as obras na ERS-447, que liga o município a Serafina Corrêa. Com aporte de R$ 15,1 milhões do Plano de Obras 2021-2022, os trabalhos já contam com máquinas na pista para a pavimentação de 14,7 quilômetros.

"Montauri integra a lista de 28 acessos municipais contemplados no nosso cronograma de ações”, destaca o secretário Juvir Costella. “São dezenas de cidades em que as estradas de chão darão lugar a rodovias seguras e eficientes para a mobilidade e o transporte da produção agropecuária.”

De acordo com diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as atividades começaram pela limpeza do trecho, escavação de bueiros e serviços de drenagem. “Com o avanço desta etapa, as equipes devem iniciar a terraplenagem e, posteriormente, a implantação das camadas de pavimentação", adianta. "A expectativa é de concluirmos quatro quilômetros até dezembro e o restante, no próximo ano, beneficiando a economia local, que concilia a agricultura à criação de suínos, aves e gado leiteiro.”

Ao todo, serão destinados R$ 328 milhões do Tesouro do Estado na pavimentação de 28 acessos municipais até dezembro de 2022.