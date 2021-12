Órgãos rodoviários do RS lançam ações integradas para segurança em estradas no verão

O aumento no fluxo de veículos nas estradas gaúchas mobilizará os principais órgãos rodoviários do Rio Grande do Sul a partir da quinta-feira (9/12). Instituições estaduais, federais e privadas lançarão um conjunto de ações integradas para reforçar a segurança nas estradas mais movimentadas durante a temporada de verão.

O encontro marcará o lançamento da Operação REtomada Verão Seguro e reunirá representantes da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Corpo de Bombeiros (CBMRS), concessionária CCR Viasul, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Entre as atividades a serem planejadas, estão ações de fiscalização com o uso de radares móveis, melhorias na infraestrutura das rodovias e o incremento no número de linhas de ônibus que levam aos destinos mais procurados pelos veranistas.

Aviso de pauta

O quê: reunião técnica com órgãos rodoviários federais e estaduais para o planejamento de ações nas estradas durante o verão

Quando: quinta-feira (9/12), às 10h

Onde: 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal – km 92 da freeway (BR-290), em Porto Alegre