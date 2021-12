Serra do Rio do Rastro terá tráfego liberado a partir desta quinta-feira, 9

A maior obra de contenção já realizada em Santa Catarina está próxima de ser concluída. Com isso, será liberado nesta quinta-feira, 9, às 19h, o tráfego de veículos na SC-390, na altura da Serra do Rio do Rastro.

“Nossa gestão vem desde o começo revisando contratos, enxugando a máquina e o resultado é esse: recurso onde é necessário para melhorar a vida do cidadão. É uma satisfação muito grande entregar mais essa obra, tão esperada pela população e pelos turistas”, ressaltou o governador Carlos Moisés.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, lembra que essa também foi a maior obra de engenharia realizada no trecho desde sua abertura.

“A próxima etapa para valorização desse importante patrimônio do nosso Estado é o lançamento da licitação para a instalação da iluminação e a finalização do projeto para a recuperação do pavimento de concreto”, destacou Vieira.

Foram 500 dias de fechamento até a tão esperada reabertura de um dos pontos turísticos mais bonitos de Santa Catarina. Foram realizadas melhorias em 25 pontos críticos, onde eram comuns os deslizamentos de terra e rochas.

“O fechamento foi necessário para que esse importante ponto turístico agora seja desfrutado com segurança”, destaca o secretário.

Além dessas ações estruturantes, foram feitas a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estavam soltos. Também foram colocadas telas metálicas de alta resistência com grampos, para evitar quedas de bloco e movimentação de massa, problemas que eram frequentes na rodovia.