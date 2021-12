Estado investe R$ 137 milhões para a pavimentação da SC-281 entre São Pedro de Alcântara e Angelina

A espera pela pavimentação da SC-281, entre São Pedro de Alcântara e Angelina, na Grande Florianópolis, está prestes a terminar. Foi lançado, nesta segunda-feira, 6, o edital de licitação para obras de implantação e pavimentação da rodovia. O investimento no trecho de 22 quilômetros será de R$ 137 milhões.

A estrada servirá como rota alternativa entre o Planalto Serrano e o Litoral. O governador Carlos Moisés destaca que proporcionar segurança viária e contribuir para tirar a lama e a poeira da vida das pessoas é um dos pilares do Governo do Estado.

"Tanto é que estamos levando investimentos em infraestrutura para todas as regiões. A pavimentação desta rodovia vai encurtar a distância entre o mar e a Serra, será mais uma ferramenta de mobilidade e de incremento ao turismo em Santa Catarina”, ressaltou o governador.

Serão feitos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e canaletas), obras complementares e de contenção, sinalização, meio ambiente e iluminação. Também serão implantadas duas pontes no trecho, uma sobre o Rio Maruim e outra sobre o Rio Rocinha, além de terceiras faixas.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Thiago Vieira, lembra que a pavimentação é uma demanda aguardada há décadas pela comunidade.

“Esse é mais um compromisso assumido e honrado pelo time da SIE. A obra vai garantir melhores condições de trafegabilidade, além de proporcionar mais conforto e segurança para quem trafega por lá”, destacou.

Abertura da licitação

O edital será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar inscritos no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para tanto encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba Fornecedores.

As propostas deverão ser cadastradas até as 14h15min do dia 7 de janeiro de 2022. A abertura ocorrerá no mesmo dia, às 17h. O edital está disponível para consulta nos sites:www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou nowww.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações nosite da SIE.