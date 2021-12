IPEA prevê cenário positivo para a produção agrícola em 2022

IPEA estima safra recorde de soja no próximo ano, com aumento de 3,4% (Foto: Diones Roberto Becker)

A análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra cenários positivos para a safra de grãos em 2022. — Os dois principais grãos, soja e milho, contarão com estimativa de produção positiva, o que pode contribuir para uma maior oferta no mercado doméstico — disse Ana Cecília Kreter, pesquisadora associada do IPEA.

O estudo do IPEA contou com a participação de técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ/USP).

— A perspectiva é de safra recorde para a soja (+3,4%), recuperação e expectativa de recorde na produção de milho (+34,1%) – prejudicada pela seca e geadas em 2021 — explica o superintendente de Inteligência e Gestão da Oferta da CONAB, Allan Silveira, que participou da pesquisa junto com economistas do IPEA.

Segundo o boletim econômico, o terceiro trimestre deste ano mostrou uma estabilidade em patamares elevados para os preços domésticos, na comparação com o trimestre anterior. Destaque para a soja, que teve alta causada pelos baixos estoques e demanda aquecida. E do milho, que registrou alta justificada pelas preocupações com o clima, a boa demanda doméstica e a elevada paridade de importação.

