“RS deixa de ser exemplo de problemas para ser exemplo de soluções", diz Leite em fórum de investimentos em SP

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta segunda-feira (6/12), do 12º Fórum Anual de Private Equity na América Latina, conferência líder em investimentos em mercados privados da América Latina, realizada em São Paulo. O evento, que termina nesta terça-feira (7/12), ocorre anualmente.

Leite foi entrevistado por Ary Oswaldo Mattos Filho, sócio-fundador do escritório Mattos Filho e professor sênior da FGV-SP. O governador foi convidado a relatar o processo de, como caracterizou Mattos Filho, transformação do RS.

“O governo havia perdido capacidade de investimentos e de capacidade de sustentar as despesas correntes. Acabou atrasando salários e deixando de pagar compromissos com municípios, hospitais e fornecedores. Era uma situação bastante crítica, mesmo com as alíquotas de ICMS aumentadas. Nossa proposta era de organizar as contas, e assim o fizemos. Formamos uma base muito forte na Assembleia e, com apoio dos deputados, aprovamos profundas reformas e obtivemos autorização para privatizar estatais. Hoje, estamos com as contas em dia e planejando investimentos na ordem de mais de R$ 4 bilhões. O RS deixa de ser exemplo de problemas para ser exemplo de soluções”, destacou o governador.

Leite também citou iniciativas de auxílio aos mais vulneráveis, especialmente afetados pela crise, como o Devolve ICMS e o programa Todo Jovem na Escola. “Investir em capital humano é o que trará desenvolvimento ao RS”, reforçou.

Temas de relevância nacional, como reforma tributária, responsabilidade fiscal e sustentabilidade, também foram abordados durante a fala.

O fórum reúne investidores, gestores de fundos e consultores para discutir oportunidades de investimento na América Latina e ao redor do mundo. Focado no investidor, o evento oferece um fórum de due diligence para fundos de pensão internacionais e sul-americanos, fundações, dotações, fundos de fundos, escritórios familiares, gestores de fortunas, consultores e fundos soberanos.

Durante os dois dias de fórum, serão abordados os tópicos de todo o espectro de investimentos de capital privado, desde investimentos de capital de risco no Brasil e na América Latina até oportunidades de aquisição globais.