Reduzindo Lesões Musculares

Lesões ocorrem durante a atividade física de lazer e competição.

Pode ocorrer por acidente ou sobrecarga (excesso de pressão em um osso ou articulação, etc.), E não diferentes daquelas lesões que ocorrem por motivos não relacionados ao exercício.

A lesão não precisa só de um diagnóstico correto e tratamento adequado, mas também a prevenção contribui para uma sensação de bem-estar e uma melhor qualidade de vida resultante do esporte.

Prevenção de lesões no esporte depende de uma série de fatores.

A boa forma física é a base mais importante para evitar lesões; aqueles que estão abaixo deste nível são mais propensos a sofrer lesões por acidente de sobrecarga.

Cada indivíduo deve analisar as demandas de sua prática antes de decidir sobre o esquema de treinamento. A intensidade e a carga devem ser ajustadas individualmente de acordo com o nível técnico e da condição física de cada um.

Todos os esforços para melhorar a aptidão física (por exemplo, depois de um longo período de inatividade), devem ser introduzidos gradualmente.

Os exercícios de aquecimento são projetados para preparar o corpo para a atividade física. Sirva duas funções importantes: para evitar lesões e melhorar o desempenho atlético.

A flexibilidade das articulações é a combinação de mobilidade articular, força, coordenação e propriocepção (equilíbrio), e são extremamente importantes no planejamento do treinamento para evitar lesões.

Em pessoas que vão para o exercício físico é muito importante para manter a mobilidade adequada (amplitude de movimento) e flexibilidade das articulações.

É muito importante o condicionamento gradual das várias estruturas do sistema músculo-esquelético para lidar com as demandas crescentes de exercício.

Os ossos são exercitados com estímulos regulares e estão adaptados ao aumento de carga, tornando-se mais fortes. Essas mudanças devem acontecer progressivamente.

Exercícios regulares preservam a resistência do tecido conjuntivo e retardam a degeneração ao longo dos anos. Também melhora as propriedades mecânicas e estruturais.

Inatividade causa tendões e ligamentos mais duros, e assim, é facilmente lesionado.

Os músculos são constituídos por várias fibras contrácteis. Com a idade, a força é perdida, e parte do volume diminui, sendo substituída por gordura.

Inatividade afeta o músculo de várias maneiras: diminui a força e a coordenação e propriocepção são alterados, aumentando assim o risco de lesões. Além disso, um músculo forte e ativo protege as articulações de lesões, pois absorve e dissipa o impacto de força externa.

A preparação física e psicológica antes dos treinos e competição é destinada a um melhor desempenho, reduzindo assim, a incidência de lesões.

