Sem Censura recebe Paulinho Del Ribeiro

Nesta segunda-feira (6), às 21h30, na TV Brasil, o assunto do Sem Censura é música sertaneja. O apresentador Paulinho Del Ribeiro fala sobre a estreia do programa Canto & Sabor do Brasil, uma das novidades da grade.

Recheado de descontração, música nacional, causos e poemas de autores nacionais e ambientado na cozinha de uma fazenda colonial, o programa recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço que o próprio Del Ribeiro prepara em um fogão à lenha.

Nascido Paulo César Ribeiro em Itajubá (MG), Paulinho Del Ribeiro, além de apresentador, é poeta, escritor, roteirista e compositor. Sempre esteve ao lado dos grandes nomes da mais autêntica música sertaneja de raiz.

Apaixonado pela música brasileira e pela culinária típica regional o que o levou a idealizar o programa Canto & Sabor do Brasil, contando com o incentivo da Inezita Barroso, cantora e apresentadora de Rádio e TV.

A apresentação do programa fica por conta da jornalista Marina Machado que conta, ainda, com a participação de dois debatedores que vão enriquecer o bate-papo com o convidado.

O programa é transmitido para todo o País em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas e os telespectadores podem participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar