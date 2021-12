Estado lança Programa Gaúcho de Governança e Integridade e novo portal da Transparência do RS

O governo do Estado lançará, nesta segunda-feira (6/12), às 17h, na Casa da Ospa, em Porto Alegre, o Programa Gaúcho de Governança e Integridade, conjunto estruturado de medidas institucionais que

objetivam prevenir, detectar, punir as práticas de corrupção e fraude, de irregularidades e de outros desvios éticos e de conduta que ocorram no âmbito da administração pública estadual.

Na ocasião, o Estado também lançará o novo portal da Transparência do Rio Grande do Sul.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, de secretários de Estado, deputados e demais autoridades, e serátransmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.