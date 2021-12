Serviço de acesso à internet por fibra ótica é uma das licitações da semana

A semana de 6 a 10 de dezembro conta com 27 licitações agendadas pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Entre os certames, está prevista a contratação de empresa especializada, em lote único, para prestação de serviço de acesso à internet via fibra óptica/IP dedicado, com a devida instalação dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, em regime de comodato, de modo a possibilitar o acesso à rede mundial de computadores com velocidade de 100 Mbps de download e 50 Mbps de upload via cabo de fibra ótica monomodo. O pregão eletrônico desta demanda da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ocorre na sexta-feira (10/12), às 9h30min.

Para saber mais detalhes sobre os processos da semana, acesse sitewww.celic.rs.gov.bre consulte pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e a ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.