Secretaria da ?Fazenda inaugura Espaço Coworking

“Um ambiente multifuncional, dinâmico e motivador, em que os colaboradores e times podem realizar suas atividades cotidianas e, principalmente, compartilhar ideias, otimizar recursos e angariar resultados na realização de dinâmicas, reuniões, workshops, palestras, treinamentos ou mesmo encontros casuais para interagir tomando um café.” Assim é, pelas palavras da equipe que o concebeu, o novo espaço de conexão, cocriação e inovação inaugurado na quarta-feira (1/12) no prédio da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre.

O Espaço Coworking agrega os conceitos de compartilhamento e colaboração, impulsionando a modernização da cultura organizacional e adequando a infraestrutura às diretrizes do mundo digital e globalizado.

O ambiente conta com uma sala ampla com mesas de uso compartilhado, cadeiras confortáveis, tomadas de energia elétrica, rede wifi, armários com chaves, quadro negro e uma área de convivência, pensada para troca de ideias e realização de pequenas palestras, reuniões e oficinas. O espaço também é ideal para acolher colaboradores de outras unidades fazendárias, parceiros e atores das mais diversas esferas sociais: órgãos públicos, empresas, universidades, representantes do terceiro setor, contribuintes, artistas e cidadãos em geral.

O desenvolvimento do projeto ficou a cargo do Departamento de Administração (Depad), sendo a execução conduzida pela equipe da Seção de Infraestrutura (Seinfra), vinculada à Divisão de Infraestrutura, Planejamento e Informações Jurídicas (DPI). As reuniões para tratar da iniciativa começaram em outubro de 2019.

A abertura do evento de lançamento da sala foi feita pelo secretário adjunto Jorge Luiz Tonetto, idealizador do projeto. Para ele, o novo espaço físico está alinhado, materializa e consagra o espírito inovador que sempre faz parte da Fazenda. “Importantíssimo a gente mostrar para quem olha de fora para este prédio histórico que, por dentro, ele também tem inovação e contemporaneidade”, afirmou.

O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, enfatizou que a modernização física promove uma série de outras mudanças na vida das pessoas. "A convivência num outro formato de espaço físico já direciona o nosso comportamento, a nossa forma de relacionamento”, avaliou. Ele também desejou que todos desfrutem do novo estilo de trabalho: “Que a sala seja utilizada no formato que estiver na cabeça de quem quer utilizá-la".

Com o intuito de inspirar os colaboradores para as novas oportunidades que se abrem, foi convidado para a estreia do ambiente um dos fundadores do movimento de coworking no Brasil: Walker Massa. O palestrante, vice-presidente de inovação do Instituto de Diplomacia Direta e diretor da consultoria de Design Estratégico Cápsula, trouxe uma série de cases que narram sua trajetória de 20 anos construindo e ressignificando ecossistemas de inovação. Massa salientou que inovações arquitetônicas estimulam a criatividade, mas “mais importante que a estrutura é a forma como a gente vai gerir e o propósito que a gente vai dar para o ambiente. Essa é a combinação bem-sucedida”, pontuou.