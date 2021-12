Estado confirma primeiro caso da variante ômicron

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, na tarde desta sexta-feira (3/12), a primeira pessoa com a variante ômicron do coronavírus no Rio Grande do Sul. É o caso de uma mulher residente em Santa Cruz do Sul, que voltou de viagem da África do Sul na última semana. O Cevs recebeu a amostra da paciente no início da tarde de quinta-feira (2/12) e realizou o sequenciamento genômico completo do vírus em tempo recorde, aproximadamente 24 horas, para acelerar ações de vigilância e adoção de medidas sanitárias necessárias.

A mulher está em isolamento domiciliar e acompanhada pela vigilância em saúde do município. Ela foi vacinada com duas doses de vacina contra a Covid-19, e chegou a ter febre. Os contactantes também serão testados para a doença.

De acordo com o especialista em saúde do Cevs Richard Steiner Salvato, o sequenciamento genético completo é o teste capaz de determinar com precisão a linhagem do vírus. “É uma técnica laboriosa que, em geral, demanda de dias a semanas para obtenção do resultado. No entanto, trabalhamos sem parar desde que chegou a amostra, inclusive durante a noite, e utilizamos um método de sequenciamento mais rápido para conseguir definir se é uma ômicron no menor tempo possível. Além disso, neste momento temos todos os reagentes necessários para a realização do exame completo, o que nem sempre temos disponível”, afirma. Os reagentes necessários para o sequenciamento genético completo do vírus são de difícil aquisição e têm um lento processo de compra.

Diante da confirmação da nova variante no Estado, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, reforçou a necessidade de as pessoas investirem, cada vez mais, nos cuidados básicos, especialmente o uso de máscara e o distanciamento adequado. Além disso, devem procurar as unidades de saúde caso ainda não tenham se vacinado ou falte alguma dose. Nesta sexta (3/12), 842 mil pessoas estavam com a segunda dose em atraso, e 721 mil com a dose de reforço atrasada. "Com essa nova variante em circulação, é ainda mais necessário que a proteção seja efetiva, especialmente com uma alta cobertura vacinal", alertou a secretária Arita.

Desde segunda-feira (29/11), o Cevs intensificou a vigilância genômica do coronavírus, em função da nova variante ômicron e a necessidade de identificá-la assim que o vírus modificado entrasse no território gaúcho. Todas as amostras analisadas nos laboratórios do Cevs que resultarem positivas e que tenham carga viral suficiente passam por um teste de RT-PCR específico para a identificação de possíveis casos da variante. Se o teste indicar a presença de uma mutação existente na ômicron e não na delta ou na gamma (variantes em circulação no Rio Grande do Sul atualmente), essa amostra passa por um sequenciamento genético completo para a confirmação. O sequenciamento completo poderá ser realizado no Cevs ou na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A vigilância genômica do coronavírus é um trabalho de rotina do Cevs durante a pandemia, mas é intensificada durante os períodos em que surgem novas variantes de preocupação no mundo. VOC, variants of concern na sigla em inglês, são variantes que apresentam mutações genéticas capazes de trazer alguma mudança no comportamento do vírus.

Salvato explica que a ômicron apresenta um grande número de mutações na proteína spike do vírus, que é a parte responsável por se ligar à célula humana, e também é a região em que parte das vacinas agem. As mutações na proteína spike fazem, principalmente, com que o vírus se torne mais transmissível, e essa é das prováveis características da ômicron. Conforme o Ministério da Saúde, cinco casos da ômicron já haviam sido confirmados no Brasil até a quinta-feira (2/12).