Em São Miguel do Oeste, governador assegura usina de asfalto, pavimentação e melhorias em escolas

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

São Miguel do Oeste passará por uma transformação em 2022. Na noite desta sexta-feira, 3, no município, o governador Carlos Moisés destinou mais de R$ 32,5 milhões em investimentos para a infraestrutura e educação. Os recursos serão repassados para pavimentação de 18 ruas de cinco bairros e da estrada de acesso à comunidade Linha Sete de Setembro, melhorias para escolas da rede municipal e recomposição funcional das rodovias SC-163 e SC-305, ambas no Extremo Oeste de Santa Catarina.

"Estamos investindo não apenas na infraestrutura estadual, mas também nas BRs e em vias municipais. Por meio das usinas de asfalto e dos investimentos do Governo do Estado, queremos que todos os municípios catarinenses tenham condições de cuidar bem das suas estradas", afirmou Carlos Moisés.

De acordo com o governador, todos esses investimentos só são possíveis por causa das economias realizadas desde 2019 com revisão de contratos, enxugamento da máquina e digitalização dos processos. As reduções de gastos já somam mais de R$ 631 milhões ao ano.

"Hoje já são mais de R$ 3,5 bilhões repassados voluntariamente para os municípios. É a primeira vez na história que isso acontece. Quando investimos no desenvolvimento dos municípios, a economia cresce e isso nos dá ainda mais condições de investir. Aqui não é diferente. São Miguel forte é Santa Catarina forte", completou Carlos Moisés.

Do total destinado a São Miguel do Oeste, R$ 5 milhões serão transferidos ao município para a pavimentação asfáltica das ruas nos bairros Andreatta (Segundo De Bona, Frontino Rodrigues, Antenor Antoniolli, Pernambuco, Sete de Setembro, Mato Grosso e Heriberto Hulse), São Gotardo (Vinte e Um de Abril, São João, Marechal Rondon e Osvaldo Aranha), Santa Rita (Marechal Deodoro, Afonso Pena e Engenheiro Pereira Passos), São Sebastião (Rua do Bonfim) e Estrela (Prudente de Moraes, Olindo Xisto Ecker e Flavio Tiezerini). A maioria dessas ruas é de paralelepípedos e tem a superfície bastante irregular.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Outros mais de R$ 2,47 milhões serão destinados ao asfaltamento da estrada de acesso à comunidade Linha Sete de Setembro. O trecho a ser pavimentado é de quase 2,5 quilômetros.

De acordo com o prefeito Wilson Trevisan, o apoio do Governo do Estado vai beneficiar os mais de 40 mil habitantes de São Miguel do Oeste e proporcionar melhorias e conforto aos usuários das vias públicas, facilitar o transporte escolar e o escoamento da produção, desenvolvimento e valorização das propriedades, fomento ao turismo rural e mobilidade no deslocamento da população.

"Este momento é de ter gratidão. Havia muitos governadores que falavam que eram municipalistas, mas era só discurso. Eu fui secretário regional e, certa vez, recebemos apenas R$ 700 mil para os 19 municípios. Alguns receberam só R$ 20 mil, R$ 25 mil. Hoje temos um governo do bem, comprometido de verdade com os municípios", comparou o prefeito.

Melhorias para a educação

Na escola Tranquilo José Rigoni mais de 200 alunos da educação infantil ao ensino fundamental serão beneficiados

Outras três escolas municipais receberão melhorias: o Centro de Educação Infantil Tio Patinhas, no Bairro São Jorge (investimento de R$ 2,18 milhões para aquisição e reforma), a Escola Aurélio Pedro Vicari, no Bairro Progresso (R$ 2,35 milhões) e a Tranquilo José Rigoni, no Bairro Andreatta (R$ 2,88 milhões).

Conforme a diretora da Escola Tranquilo José Rigoni, Saionara Vanderleia Matana, todos os mais de 200 alunos que já estudam na unidade, da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental, serão beneficiados, assim como toda a comunidade. “Esta obra vai solucionar a falta de vaga, teremos mais salas, alunos e professores terão mais acessibilidade e um espaço melhor no dia a dia”, projeta a diretora.

Região terá usina de asfalto

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

"O Extremo Oeste é uma região muito produtiva e que precisa de condições para escoar a produção. A usina de asfalto é uma grande conquista para todos os municípios, porque vai fazer o asfalto chegar mais rapidamente a todas as comunidades. É preciso que chegue ao interior, é preciso acabar com o sofrimento de pessoas que passaram tantos anos no meio da poeira", expôs o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira.

A iniciativa faz parte do programa SC Mais Asfalto, que consiste na celebração de convênios por meio dos quais a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) repassa os recursos para que os consórcios de municípios comprem equipamentos e insumos para compor uma usina de asfalto e sistema de britagem.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A partir dessas estruturas, os municípios podem gerar o próprio asfalto e ganham mais autonomia, agilidade e flexibilidade para os serviços de pavimentação.

"No início de 2022, todos os municípios vão encaminhar as leis para definir a estruturação e o rateio dos custos para operar essa usina, para que no segundo semestre já estejamos usinando asfalto e pavimentando sonhos, pavimentando realidades, pavimentando o desenvolvimento de toda a nossa região", projetou o prefeito de Guarujá do Sul e presidente do Conder, Claudio Junior Weschenfelder.

O Conder é formado por 22 municípios: Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Itapiranga, Maravilha, Mondaí, Palma Sola, Palmitos, Paraíso, Princesa, Romelândia, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Tunápolis.

Recomposição funcional de rodovias estaduais

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A recomposição funcional é uma intervenção de curto prazo que tem por objetivo a melhoria das condições dos trechos mais críticos das rodovias estaduais.

"Sempre fomos uma região muito esquecida, e o governador Moisés tem cumprido a promessa de desenvolver aqui. O que todos querem é que o Governo do Estado continue com esse olhar regional", reconheceu o vice-presidente da Câmara de São Miguel do Oeste, vereador Ravier Luiz Centenaro.

Os atos foram realizados na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, e também tiveram a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), Mauro De Nadal, deputados estaduais Fabiano da Luz e Marlene Fengler, chefe da Casa Civil, Eron Giordani, presidente da Cidasc, Plínio de Castro, prefeitos, vices e vereadores do Extremo Oeste, lideranças locais e moradores da região.

Ainda na noite desta sexta-feira, o governador Carlos Moisés estará no Clube Comercial de São Miguel do Oeste, onde participa da Solenidade de Reconhecimento do Destaque Empresarial da Associação Empresarial de São Miguel do Oeste (Acismo) 2021.