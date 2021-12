Hospital Santo Antônio cancela modalidade presencial de jantar.

Tendo em vista a permanência do estado de Pandemia da COVID19, agravado neste momento pela chegada da nova variante Omicron, com casos já detectados no Brasil nesta última semana, o Hospital Santo Antônio decidiu cancelar a modalidade presencial do jantar, programado para o próximo dia 11 de dezembro de 2021, OPTANDO EM MANTER A OPÇÃO DRIVE TRU (pegue e leve), seguindo todas as medidas de higiene e profilaxia para garantir que você e sua família desfrute de uma refeição com o tradicional sabor do jantar de Massas e Galetos do HSA.



O DRIVE THRU OCORRERÁ EN FRENTE AO HSA das 18:30 as 21:00 horas do sábado dia 11/12.

Traga sua ficha e retire sua refeição completa!

