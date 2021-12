Leite cumpre agenda em Canela, Lajeado e Roca Sales nesta sexta, dia 3

O governador Eduardo Leite cumprirá agenda em três municípios gaúchos nesta sexta-feira (3/12). O primeiro compromisso faz parte das celebrações dos 180 anos da Polícia Civil, em Canela. Leite participará, às 10h, do lançamento oficial do livro comemorativo à data, ao lado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e da chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor.

Em seguida, o governador segue para Lajeado, onde será painelista da reunião-almoço da Associação Comercial e Industrial (Acil) da cidade, às 12h. A partir das 14h, Leite participa da inauguração da nova emergência e do início das obras da UTI pediátrica do Hospital Bruno Born.

Por fim, às 16h, Leite assina, no município de Roca Sales, convênios para a pavimentação de rodovias que compõem a Rota Pão e Vinho.



AVISO DE PAUTA

• Canela

O quê: lançamento do livro sobre os 180 anos da Polícia Civil e participação no 10º Seminário da Polícia Civil

Quando: sexta-feira (3/12), 10h

Local: Tri Hotel Canela - rua José Pedro Piva, 220 - Vila Suzana

• Lajeado

O quê: reunião-almoço da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil)

Quando: sexta-feira (3/12), 12h

Local: Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) - rua Silva Jardim, 96 - Centro

• Lajeado

O quê: inauguração da nova emergência e lançamento das obras da UTI pediátrica do Hospital Bruno Born

Quando: sexta-feira (3/12), 15h

Local: rua Júlio de Castilhos, 940 - 14º andar - Centro