Estado lança licitação para pavimentação da rodovia SC-154 entre Faxinal dos Guedes e Ipumirim

Uma demanda aguardada há décadas está próxima de chegar ao fim. Foi lançado, nesta quarta-feira, 1º de dezembro, o edital de licitação para obras de implantação e pavimentação da rodovia SC-154, entre Faxinal dos Guedes (SC-282) e Ipumirim, numa extensão de 26 quilômetros.

De acordo com o secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, a obra é mais um compromisso do Governo do Estado que vem sendo honrado.

“É mais uma obra importante que estamos tirando do papel para se tornar realidade. Vamos levar a tão sonhada pavimentação à região e tirar a lama e a poeira da vida das pessoas”, comemora Vieira.

Está previsto um investimento de R$ 106 milhões para terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e sarjetas), obras complementares e de contenção, sinalização, meio ambiente, iluminação e obra de arte especial (ponte sobre o Rio Irani). O prazo para a conclusão é de 30 meses, após assinatura da ordem de serviço.

Abertura da licitação

O edital será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar inscritos no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para tanto encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

As propostas deverão ser cadastradas até as 16h45min do dia 5 de janeiro de 2022. A abertura ocorrerá no mesmo dia, às 17h. O edital está disponível para consulta nos sites:www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou nowww.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.