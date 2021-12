Câmara homenageia empresas e pessoas que trabalham em prol da inclusão

A Câmara dos Deputados entregou nesta quarta-feira (1º) o Prêmio Brasil Mais Inclusão – edição de 2021. A inciativa tem por objetivo homenagear empresas, União, Estados e Municípios, entidades como ONGs e Oscips ou ainda personalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou que sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

Anualmente, são dez agraciados, que recebem diplomas e menção honrosa. Metade da condecoração é destinada a personalidades e entes federados, e a outra metade, a empresas e organizações da sociedade civil.

O deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) indicou uma das homenageadas deste ano. O parlamentar, que é cego, defendeu a integração de pessoas com deficiência na sociedade, no trabalho e na escola.

“Todos os estudos científicos mostram que é muito melhor você fazer a educação da pessoa com deficiência na escola comum, dando, obviamente, recursos e assistência necessária para ser incluída, de fato, na escola. Esse tipo de prêmio é muito bom porque reconhece pessoas e instituições que se esforçam também por isso ao redor do Brasil”, disse.

A lei de cotas reserva às pessoas com deficiência de 2 a 5% das vagas de emprego nas corporações com mais de 100 funcionários. Mas, apesar de ter completado 30 anos, a lei nem sempre é cumprida. Uma das homenageadas com o prêmio, a auditora fiscal do trabalho Luciana Xavier Sans de Carvalho, de Santa Catarina, teve uma ideia para efetivar o cumprimento das metas da legislação de cotas no estado.

“Em 2015, nós resolvemos criar um evento que unisse pessoas com deficiência, empresas que tenham a necessidade de cumprir a legislação e instituições, objetivando oportunidade no trabalho. Esse trabalho se chamou o "Dia D", e os resultados estão sendo maravilhosos. Hoje, eu falo, com toda convicção, que é sempre possível a inclusão, em todos os espaços da sociedade, principalmente no mundo do trabalho”, explicou a premiada.

A premiação foi criada pela Câmara dos Deputados, há seis anos, para valorizar ações que garantam direitos básicos de igualdade de tratamento e oportunidade para pessoas com deficiência.