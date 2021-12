Comissão debate liberdade educacional e novas formas de aprendizagem

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (6) para debater liberdade educacional e as diversas formas de aprendizagem.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 8, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A deputada Chris Tonietto (PSL-RJ), que propôs a realização da audiência, lembra que a Constituição assegura que a liberdade de “aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” é um princípio basilar do processo educacional, bem como o respeito ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

"A liberdade educacional é um pilar que deve ser preservado no estado democrático de direito que pode, inclusive, garantir a expansão de outros métodos e modelos educacionais em benefício dos protagonistas da educação e do seu destinatário final, qual seja, o aluno", disse a deputada.

Debatedores

Foram convidados para a audiência:

- a professora de Letras e membro do Movimento Brasil pela Educação Andreia Medrado Serrano;

- o diretor Pedagógico do Colégio Porto Real, João Malheiro;

- o doutor em Letras pela Unesp e professor de Língua e Literatura Italiana na Unioeste (PR) Fausto Zamboni;

- o advogado e presidente do Instituto Família e Vida de Jundiaí, Tales Alcântara De Melo; e

- o presidente do EdChoice Brasil, Gabriel Leite Mendes.