Liberado o tráfego na ponte da SC-370 no Sul de SC

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, divulgou, na tarde desta quinta-feira, 2, a liberação do tráfego de veículos pesados na SC-370, na localidade de Travessão, entre Braço do Norte e Gravatal (km 153+600). Há cerca de uma semana, a passagem de caminhões com mais de 20 toneladas foi proibida, por causa do risco causado por danos estruturais.

Vieira destaca que a liberação em tempo recorde foi possível graças ao trabalho intenso das equipes técnicas da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e da empresa contratada. A intervenção continua sendo executada, com reforço dos pilares e a contenção do gabião, mas neste momento não há mais risco para os usuários, o que permitiu a liberação.

“Só tenho a agradecer a todos os envolvidos nesse serviço, foram e estão sendo incansáveis. O trabalho na ponte continua e, em paralelo, estamos em busca de uma solução definitiva, com projeto de engenharia e obra para uma nova ponte”, explica o secretário.