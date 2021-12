Estado e empresa Verallia assinam protocolo de intenções para investimentos de R$ 513 milhões

O governo do Estado e a empresa Verallia, fabricante de embalagens de vidro, assinaram, na manhã desta quinta-feira (2/12), protocolo de intenções para formalizar o investimento de R$ 513 milhões para a ampliação e duplicação da capacidade produtiva da unidade fabril da empresa, em Campo Bom. O valor será aplicado entre 2022 e 2023.

“Temos muito orgulho da capacidade de trabalho do RS. Fazemos um grande esforço para que o Estado seja cada vez mais acolhedor ao investidor, reduzindo burocracia e custos, e a confirmação desse investimento vem nessa direção. É o que desejamos, um Estado que apresente cada vez mais oportunidades. A Verallia é uma empresa líder no setor, de classe mundial, com respeitabilidade e reconhecimento, e essa decisão de expandir os negócios no nosso Estado nos deixa muito orgulhosos do caminho que estamos trilhando”, disse o governador, ao colocar a equipe técnica do Estado à disposição da empresa.

A empresa se compromete a gerar 140 empregos diretos, dando preferência à contratação de mão de obra local, e a empregar e desenvolver tecnologias de processo de produção que minimizem os impactos ao ambiente. A expectativa é de que ainda gere 30 empregos indiretos e, ao longo da obra, mil vagas indiretas na fase de construção civil.

"O investimento deste porte leva em conta diversos fatores, como as condições de mercado, planejamento estratégico e contratos com nossos clientes. Mas é inegável toda a atenção que a Verallia recebeu, por parte do governo do Estado e seus órgãos de incentivo à economia. Isso foi preponderante para que as negociações andassem de forma célere. Estamos honrados em continuar contribuindo com geração de empregos, riqueza e desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul", disse o diretor-geral da Verallia para a América do Sul, Quintin Testa.



Para o novo forno em Campo Bom, a expectativa é atender, preferencialmente, o mercado nacional de vinhos e spirits (bebida destilada). A previsão é que o novo forno esteja em pleno funcionamento no quarto trimestre de 2023. A ampliação permitirá produção de cerca de 700 mil embalagens de vidro diariamente apenas na nova instalação. No total, a capacidade produtiva diária da Verallia na região Sul ficará em torno de 1,3 milhão de peças.

Em março deste ano, a empresa também anunciou um investimento de € 60 milhões na ampliação da fábrica em Jacutinga, município de Minas Gerais. Assim, a empresa investirá € 140 milhões no Brasil, apenas em 2021. Somados aos investimentos dos últimos cinco anos, a empresa aplicou um total de € 225 milhões, o equivalente a quase R$ 1,5 bilhão somente em território brasileiro.

Somando os dois investimentos em curso, a produção diária da Verallia Brasil ganhará mais de 2 milhões de embalagens de vidro (730 milhões de peças/ano), fazendo com que a capacidade de produção instalada mais que dobre no Brasil até 2023.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, destacou o empenho da Secretaria da Fazenda em negociar e buscar caminhos para viabilizar o investimento. “Agradeço muito à empresa pela confiança e pela parceria com nosso Estado”, disse.

O protocolo de intenções foi assinado pelo governador, pelos secretários Brum e Marco Aurelio Cardoso (Fazenda), pelo diretor-geralQuintin Testa e pela diretora financeira, Marlene Miwa. A solenidade também contou com a presença do prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, do deputado estadual Faisal Karam, e do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Sobre a Verallia

Com cerca de 10 mil funcionários e 32 fábricas em 11 países, a Verallia é líder na Europa e a terceira maior produtora global de embalagens de vidro para alimentos e bebidas, fornecendo soluções inovadoras, personalizadas e ecologicamente corretas para mais de 10 mil empresas em todo o mundo. A Verallia produziu cerca de 16 bilhões de garrafas e potes e obteve receitas de € 2,5 bilhões em 2020.

No Brasil, a Verallia tem três fábricas: Campo Bom (RS), Porto Ferreira (SP) e Jacutinga (MG), e ainda disponibiliza aos clientes um Centro de Criações para o desenvolvimento de novos produtos.