EBC é líder de ranking de desempenho de empresas estatais pela 2ª vez

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu nesta quinta-feira (2) o primeiro lugar no ranking de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes. É a segunda vez que a empresa lidera a premiação.

A EBC recebeu a nota de 7,394. Em segundo lugar ficou a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com 6,938, em terceiro, a Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) com 6,663. Veja a premiação completa aqui.

Segundo o diretor-presidente da EBC, Glen Valente, o bom resultado é resultado de um time muito focado em gestão de custos.

“A gente hoje é uma empresa que tem distribuição de conteúdo no Brasil inteiro e, mesmo assim, a gente é focado nos critérios mais rigorosos de gestão de custos e apropriação de despesa para garantir sempre essa esse nível que a gente tem hoje”, diz Valente. “Ontem ganhamos um prêmio, hoje mais um, isso demonstra consistência da gestão e governança na EBC”, destacou.

“Tão importante como reconhecer esse desempenho e fazer a premiação, é importante mostrar que é preciso inovar no setor público, é possível ter grandes resultados e a gestão de custos ajuda, ela agrega valor”, disse a subsecretária de Contabilidade Pública Substituta do Tesouro Nacional, Rosilene de Oliveira Souza.

Premiação

O resultado do Desempenho na Qualidade da Informação de Custos foi divulgado em maio deste ano no relatório Foco em Custos da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os rankings de desempenho são elaborados a partir de indicadores que medem qualidade da informação de custos, tais como regularidade, dispersão, personalização e economicidade. De acordo com a classificação, que posiciona a EBC à frente de outras 18 empresas públicas.



Nos últimos cincos anos, a EBC tem adotado diversas medidas voltadas para o aprimoramento da gestão e da qualidade do gasto público como, por exemplo, alocação mais detalhada dos custos aos produtos e serviços da empresa, ganhos em tempestividades na disponibilização das informações de custos, utilização de sistemas informatizados de forma gratuita em conjunto com os sistemas estruturantes do Governo Federal, disponibilização dos dados em painéis interativos e dinâmicos aos tomadores de decisão e a sociedade.



Na ocasião da divulgação do prêmio, ocoordenador de Custos da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas da EBC, Enio Alves de Souza, afirmou que a empresa está no caminho certo para se manter como referência para o setor público. “A EBC vem alocando e demonstrando de forma mais assertiva os seus gastos, contribuindo com a transparência das informações de custos junto a sociedade, bem como subsidiando o processo de tomada de decisão no âmbito interno, em aspectos relacionados a execução orçamentária e financeira de forma mais eficiente”, explicou.

O Relatório Foco em Custos (RFC) é parte do esforço do Tesouro Nacional de oferecer à sociedade instrumentos de transparência acerca do uso dos recursos públicos, bem como fomentar entre os gestores governamentais o uso da informação de custos de forma alinhada às melhores práticas de governança pública. A publicação apresenta uma visão geral dos custos do Governo Federal, bem como rankings de desempenho sobre a qualidade da informação de custos, com o objetivo de fomentar a gestão de custos pelos órgãos públicos.

IS-Sest

O Ministério da Economia divulgou ontem a 5ª Certificação do Indicador de Governança IG-SEST, um instrumento de avaliação das estatais federais que verifica o cumprimento de dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa.

No total, 60 estatais foram avaliadas, sendo 45 de controle direto e 15 subsidiárias. Dentre as estatais avaliadas, 16 foram classificadas no grau de governança de nível 1 e outras 15, no nível 2.

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora dos veículos TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).