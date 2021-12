Resolução visa evitar o aumento do preço do óleo diesel ao consumidor final

Objetivo é evitar o aumento do preço do óleo diesel para o consumidor final (Foto: Diones Roberto Becker)

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou resolução que mantém o teor obrigatório de biodiesel no óleo diesel. O objetivo é evitar o aumento do preço do óleo diesel para o consumidor final, de acordo com a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.

A estimativa é que a manutenção do percentual de adição obrigatória de biodiesel de 10% (B10) ao óleo diesel no período evitaria, em média, uma elevação de preços de R$ 0,12.

A proposta – enviada por meio da nota técnica em 17 de novembro de 2021 – apresenta a análise da conjuntura atual, com o aumento dos preços das commodities e respectiva elevação de estrutura de custos que tem ocasionado o aumento do preço dos combustíveis automotivos.

