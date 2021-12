Governador apresenta os avanços do Estado em palestra na Câmara Americana de Comércio

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta quinta-feira (2/12), do seminário RS Avança, promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), em Porto Alegre. O evento foi organizado para a interação entre executivos e agentes públicos em um debate sobre caminhos e soluções para alcançar o protagonismo do Rio Grande do Sul na retomada econômica.

Leite palestrou no painel “Oportunidades de Desenvolvimento”. Em sua apresentação, o governador detalhou o trabalho de ajuste fiscal que vem sendo realizado no RS com reformas estruturais que permitiram a reorganização das contas do Estado e a promoção de investimentos que vão ultrapassar os R$ 4 bilhões por meio do programa Avançar.

“Quando estive aqui na Amcham em 2019, apresentei uma agenda para o Estado, e hoje essa agenda está em plena execução e mostrando resultados. As reformas administrativa e previdenciária que fizemos vão gerar uma economia de R$ 3 bilhões até o fim de 2022. Tivemos superávit orçamentário de R$ 2,7 bilhões no primeiro semestre deste ano e conseguimos colocar as contas em dia. Estamos quitando as dívidas na área da saúde e pagando em dia os funcionários, algo que não aconteceu durante 57 meses. O governo se dedica a criar melhores condições de competitividade com a modernização do Estado, a redução da burocracia e as parcerias com o setor privado, especialmente na área de infraestrutura”, detalhou.

"O governo se dedica a criar melhores condições de competitividade com a modernização do Estado", disse Leite - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, também participou como palestrante do evento e destacou o interesse em aproximação cada vez maior das relações dos Estados Unidos com o Rio Grande do Sul e os êxitos que o Estado vem alcançando. “Estamos também entusiasmados com as oportunidades que estamos criando juntos a partir do memorando de entendimento assinado em junho pelo governador Leite e nosso governo. Quero reconhecer a gestão do governador na pandemia e também destacar as conquistas do Estado além da saúde, incluindo as medidas que permitiram diminuir o déficit orçamentário e as reformas que simplificam o ambiente de negócios e atraem investimentos”, disse.