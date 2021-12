Câmara aprova projeto que pune adulteração de chassi ou placa de reboques; acompanhe

Sessão virtual do Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5385/19, que estende a pena por remarcação ou adulteração do número de chassi de veículos aos casos de mudanças em reboques e semirreboques. A matéria vai agora ao Senado.

De autoria do deputado Paulo Ganime (Novo-RJ), a pena de reclusão de 3 a 6 anos será aplicada àquele que estiver envolvido com veículos, reboques e semirreboques com placa de identificação ou qualquer sinal identificador adulterado ou remarcado.

O relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), deu parecer favorável à medida, na forma de um substitutivo. Segundo o texto aprovado, será enquadrado na mesma pena quem lidar com equipamentos de adulteração ou falsificação de chassi ou monobloco ou placa sem possuir autorização para realizar o serviço.

O projeto fixava para esse crime pena de reclusão de 4 a 8 anos, mas o relator reservou a pena maior para quem praticar as condutas de negociar carros e reboques adulterados ou equipamentos de adulteração no exercício de atividade comercial ou industrial.

Leal destacou a importância da proposta. “A legislação penal não alcança a conduta de quem adultera veículos não categorizados como automotores, o que acaba por fomentar a indústria do crime voltado para a comercialização de objetos provenientes do crime”, disse.

Ele afirmou que a ausência de tipificação penal tem feito com que a justiça decida pelo trancamento de ações relacionadas à adulteração de reboques e monoblocos.

