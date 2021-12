Câmara aprova urgência para projeto que inscreve o nome do campeão olímpico em Livro dos Heróis da Pátria; acompanhe

Sessão virtual do Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

O Plenário da Câmara dos Deputados deu início à Ordem do Dia desta quinta-feira (2). Os deputados aprovaram o regime de urgência para o Projeto de Lei 3322/21, da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que inscreve o nome do bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001) no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Construído em aço, o livro homenageia pessoas que tiveram papel importante na construção do País e fica exposto no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, memorial situado na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O projeto poderá ser votado nas próximas sessões do Plenário.

A sessão desta quinta está sendo presidida pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE).

