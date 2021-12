Governador faz palestra magna na abertura do 3° Congresso Nacional de Juntas Comerciais

O governador Eduardo Leite apresentou na noite desta quarta-feira (1°/12) palestra magna no 3º Congresso Nacional de Juntas Comerciais (Conad) e 1° Congresso Internacional do Registro Mercantil (Cirem). O evento ocorreu em Porto Alegre, na sede da Fecomércio-RS, e teve como tema “A transformação digital transpondo fronteiras.”

“Para aumentarmos a competitividade do RS frente a outros Estados, precisávamos atuar em três pilares que efetivamente são capazes de transformar o ambiente econômico em mais acolhedor e menos hostil a investimentos e a empreendedores. É a redução de custos. Quem empreende quer ter custos reduzidos para poder competir melhor com o restante do Brasil, com outros países do mundo. E esses custos estão em infraestrutura, logística, tributação e burocracia. E trabalhamos muito na redução de todos esses custos nesses últimos três anos”, destacou o governador.,

Apresentado nesta quarta (1°), o balanço das ações do Descomplica RS, programa lançado pelo governo do Estado em agosto de 2019 para combater o excesso de burocracia na máquina pública e facilitar a vida de quem pretende empreender e gerar renda e oferecer serviços mais ágeis para o cidadão gaúcho foi um dos temas da palestra magna.

“Toda a atenção de um governo deve estar focada no cidadão, em oferecer os serviços públicos e deixá-los acessíveis ao cidadão. Se for para simplificar para o cidadão, para o empreendedor, temos de buscar esse caminho para conseguirmos cumprir com a missão do serviço público, mesmo que isso demande mais esforços para os servidores. A burocracia se torna mais complexa, e a vida das pessoas, cada vez mais rápida, e estamos atuando para reduzir esse descompasso”, detalhou.



• Veja o detalhamento do balanço do Descomplica RS.

Leite também lembrou que, nos últimos seis meses, o governo do Estado anunciou R$ 3,91 bilhões para serem aplicados em diferentes áreas, até 2022, dentro do programa Avançar. O programa contempla obras e serviços em segurança pública, saúde, educação, cultura, inovação e esporte entre outras ações. As medidas visam acelerar o crescimento econômico e melhorar a qualidade da prestação de serviços à população gaúcha, além de tornar o Estado mais atrativo para investimentos, com geração de emprego e renda.

• Relembre os investimentos do Avançar.

O evento contou com a participação do governador do Piauí, Wellington Dias, da presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis-RS), Lauren Momback, e do diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, André Santa Cruz, entre outras autoridades. Por parte do Estado, estiveram presentes os secretários Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão), Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura), Ronaldo Santini (Turismo) e Joel Maraschin (adjunto de Desenvolvimento Econômico),