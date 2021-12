Governo do Estado lança Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural nesta quinta, dia 2

O governo do Estado anuncia nesta quinta-feira (2/12) o Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Será um investimento histórico para o fortalecimento do setor responsável por grande parte do PIB gaúcho.

Participam do lançamento, às 14h, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, na capital, o governador Eduardo Leite e a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural

Quando: quinta-feira (2/12), às 14h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube