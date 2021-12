Aprovado texto-base de projeto que amplia alcance do Fundo Geral de Turismo; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 2380/21, que amplia as atividades financiáveis com dinheiro do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). O texto também prevê o uso de seus recursos para garantir empréstimos ao setor e permite a compra de vários tipos de títulos de recebíveis.

De acordo com o substitutivo do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), o novo Fungetur financiará projetos empresariais em geral e empreendimentos pro?prios da cadeia produtiva do turismo, inclusive os realizados por entes pu?blicos e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos.

Poderão ser financiadas ac?o?es de promoc?a?o turi?stica, como propaganda e publicidade, e equipamentos e instrumentos para o profissional do turismo, especialmente vei?culos utilizados por guias.

Os deputados analisam agora os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto.

