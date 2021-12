Emprego com carteira assinada na área privada têm alta de 4,4%

Número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado atingiu o montante de 33,5 milhões no terceiro trimestre de 2021 (Foto: Diones Roberto Becker)

O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, sem contar os trabalhadores domésticos, atingiu o montante de 33,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2021. Esse total representa um avanço de 4,4%, ou mais 1,4 milhão de indivíduos, na comparação com o período anterior e de 8,6%, ou mais 2,7 milhões de pessoas, em relação a 2020. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), foram divulgados na terça-feira (30/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado também aumentou. No terceiro trimestre do ano eram 11,7 milhões de pessoas, o que representa alta de 10,2% ou de 1,1 milhão de pessoas. A comparação é com o trimestre anterior. Já em relação a igual período de 2020, o avanço é de 23,1% ou 2,2 milhões de trabalhadores.

