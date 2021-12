Avanço no tratamento da anemia falciforme esbarra na desigualdade do atendimento, diz Ministério da Saúde

Apesar de apontar avanços no tratamento da anemia falciforme, o Ministério da Saúde reconheceu, em debate na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, que ainda há vários problemas, especialmente pela desigualdade do atendimento oferecido pelos vários sistemas municipais e estaduais de saúde.

Na audiência pública realizada nesta terça-feira (30), representantes de entidades de defesa dos pacientes defenderam que a doença falciforme seja equiparada à deficiência, especialmente para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A doença falciforme é problema genético, causado pela alteração num dos componentes do sangue, a hemoglobina. Provoca dores fortes, internações hospitalares frequentes e pode levar à morte.