Nova lei concede título de capital nacional do churrasco para Lagoa Vermelha, no RS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que confere ao município gaúcho de Lagoa Vermelha o título de Capital Nacional do Churrasco. A Lei 14.256/21 foi publicada nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União.

A norma tem origem em projeto da ex-senadora Ana Amélia (RS), aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro (PL 2436/19). Segundo a ex-parlamentar, a tradição do churrasco na cidade é antiga e decorre na sua localização – na rota usada para conduzir rebanho bovino ao estado de São Paulo – e da criação do gado Devon, raça de corte introduzida no início do século 20.

Situada no nordeste do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha realiza a cada dois anos uma festa nacional dedicada ao churrasco.