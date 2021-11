Estado anuncia pagamento de dívidas da Saúde com municípios e lança programa para reduzir filas de espera

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, anuncia, nesta quarta-feira (1°/12), às 15h30, no Palácio Piratini, o pagamento de valores não empenhados no período 2014-2018. São dívidas da área da Saúde com os municípios. Além disso, será lançado o programa Cirurgia+, com anúncio de recursos para atender a demanda reprimida de procedimentos no Estado.

O evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado e contará com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária da Saúde, Arita Bergmann, deputados estaduais e prefeitos.

Aviso de pauta

O quê: anúncio de pagamento de dívidas com municípios na Saúde referentes a 2014-2018 e lançamento do Cirurgia+

Quando: quarta-feira (1º/12), às 15h30

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube