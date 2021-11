Governador participa do lançamento da South Summit Porto Alegre 2022

O governo do Estado e a coordenação da South Summit convidam a imprensa para participar, nesta quarta-feira (1º/12), às 14h, da apresentação da South Summit Porto Alegre 2022. O evento contará com as presenças do governador Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, da fundadora da South Summit, María Benjumea, e da CEO da plataforma, Marta del Castillo.

A South Summit é reconhecida como uma plataforma global para inovação, sendo uma das principais conferências da Europa. Esta será a primeira vez que o evento, criado em 2014, será sediado fora de Madri.

Aviso de pauta

O quê: apresentação da South Summit Porto Alegre 2022 e entrevista coletiva

Quando: quarta-feira (1°/12), às 14h

Onde: Swan Generation (rua 24 de outubro, 1.611 – bairro Auxiliadora, Porto Alegre)