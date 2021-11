Aprovada urgência para projeto que amplia até 2026 isenção de IPI sobre carro para pessoa com deficiência; acompanhe

Sessão virtual do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 5149/20, do Senado, que prorroga até 2026 a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos novos comprados por pessoas com deficiência.

O substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, do deputado Tiago Dimas (Solidariedade-TO), inclui ainda o fim de isenção de PIS/Pasep e Cofins para produtos químicos, farmacêuticos e hospitalares que constava da reforma do imposto de renda (PL 2337/21).

Assista à sessão ao vivo

Mais informações em instantes