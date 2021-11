Sema e Fepam divulgam finalistas do prêmio de jornalismo ambiental

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgaram, nesta terça-feira (30/11), os finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental. O evento de premiação os vencedores será realizado em dezembro, no Palácio Piratini.

A Comissão Julgadora foi composta com 20 profissionais. Treze jurados fizeram parte da Comissão Julgadora – Comunicação, que contou com integrantes indicados pelas instituições apoiadoras do prêmio e pela Comissão Organizadora.

Outros sete jurados compuseram a Comissão Julgadora – Técnica, formada por técnicos da Sema e da Fepam, que avaliaram os trabalhos conforme os microtemas. Os integrantes da Comissão Julgadora serão conhecidos no dia da premiação.

Esta primeira edição contou com a inscrição de mais de 150 trabalhos nas categorias Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Telejornalismo, Fotojornalismo, Radiojornalismo/Podcast e Jornalismo Universitário. Como método de avaliação, cada jurado atribuiu suas notas tendo como base quatro critérios, com pesos diferentes:

• Capacidade de sensibilização e reflexão sobre o tema

• Qualidade das informações técnicas que sustentem o conteúdo jornalístico

• Originalidade no desenvolvimento da pauta

• Qualidade da apresentação do conteúdo

Veja os finalistas de cada categoria:

FOTOJORNALISMO

• Banhado do Maçarico, refúgio para aves migratórias e local de dunas e campos úmidos no pampa gaúcho - Anselmo Cunha dos Santos (Zero Hora)

• Recicle, o céu é o limite - Jefferson Botega (Zero Hora e Diário Gaúcho)

• Semana lixo zero - Antonio Valiente Samalea (jornal Pioneiro/Agência RBS)

JORNALISMO IMPRESSO

• A terra na cidade - Brenda Rodrigues Fernández (Correio do Povo)

• Hora da decolagem - Danton José Boatini Júnior (Correio do Povo)

• Salvemos os botos - Jéssica Rebeca Weber (Zero Hora)

WEBJORNALISMO

• Agapan completa meio século de defesa ambiental - Jéssica Rebeca Weber (Gaúcha ZH)

• Colmeias ameaçadas - Danton José Boatini Júnior (Correio do Povo)

• Vento a favor no Pampa - Cleber Dioni Tentardini (Jornal Já)

RADIOJORNALISMO/PODCAST

• Mascarando o lixo - Geórgia Pelissaro dos Santos (Vós)

• Raio X do tratamento de esgoto no litoral do RS - Eduardo Matos (rádio Gaúcha)

• RS e os reflexos das mudanças climáticas - Eduardo Matos (rádio Gaúcha)

TELEJORNALISMO

• Ciência cidadã - Everson Luiz Dornelles (RBS TV)

• Isopor na mesa - Lena Caetano (Televisão Cachoeira do Sul)/Marcilei Trindade Caetano

• Pesquisadoras estudam comportamento dos urubus-de-cabeça-preta em Porto Alegre - Marco Alexandre Bocardi (RBS TV)

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO

• A força do vento e do sol - Daniel Mutzemberg Giussani (Ufrgs)

• A tendência da estação é o verde - Caroline Oliveira da Silva Avila Coelho (Ufrgs)

• Rio Grande do Sul, 40 graus como a mudança climática pode moldar o futuro do nosso Estado - Bibiana da Costa Davila (Ufrgs)

O primeiro lugar de cada categoria ganhará R$ 5 mil, já o segundo lugar de cada categoria receberá R$ 3 mil. Os terceiros lugares e finalistas da categoria Jornalismo Universitário receberão menção honrosa.

O Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental conta com a parceria da Secretaria de Comunicação e apoio institucional da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado (Arfoc).