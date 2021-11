Câmara entrega Prêmio Brasil Mais Inclusão 2021 nesta quarta-feira

A Câmara dos Deputados entrega, nesta quarta-feira (1), às 10h, no Salão Nobre, o Prêmio Brasil Mais Inclusão aos agraciados da edição 2021. O diploma de menção honrosa é concedido anualmente a empresas públicas ou privadas, entes federados (União, estados e municípios) e personalidades que tenham realizado trabalhos ou ações que mereçam especial destaque na inclusão de pessoas com deficiência. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Instituído pela Resolução 10/2015, e regulamentado pelo Ato da Mesa 200/2017, o prêmio, de responsabilidade da Segunda-Secretaria, ressalta os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar e de outros indicados na Constituição Federal ou justificados pelos princípios gerais de direito, em especial, aqueles que valorizam a pessoa com deficiência no que diz respeito ao emprego, ao trabalho e à renda.

Além desses critérios, os concorrentes devem, também, atender aos princípios da aplicação da Política dos Direitos da Pessoa com Deficiência; da capacidade de articulação, gestão, potencial de reaplicação e multiplicação, bem como o grau de sustentabilidade da ação, e da promoção da inclusão social, autonomia e independência da pessoa com deficiência.

O Prêmio Brasil Mais Inclusão é composto por duas categorias: Mérito João Ribas, a ser concedido a empresas públicas ou privadas, Organizações Não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; e Mérito Darci Barbosa, a ser concedido a personalidades e entes federados.

Confira a lista de agraciados de 2021.